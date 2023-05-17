В Волгограде стартовало благоустройство по улице Казахской

Благоустраивать улицу Казахскую будут теперь по другой стороне Фото: Эдуард Пальгунов

В Советском районе Волгограда начались работы по благоустройству щебеночно-песчаного основания для тротуаров. Укладка будет вестись по четной стороне пешеходной зоны улицы Казахской от Новосибирской до проспекта Университетского. Общая площадь покрытия – 6,5 тысяч квадратных метров, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас подрядчик уже заменил 380 бордюров и ведет монтаж линии освещения из 64 фонарей и поливочника. Подрядчику еще предстоит посадить 260 новых растений, уложить рулонный газон и оборудовать новый остановочный павильон на остановке «Больница №7».

Напомним, что в 2020-2021 годах реконструкция улицы Казахской уже проводилась, но только по нечетной стороне.