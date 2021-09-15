В Волгограде вдоль улицы Казахской выросли трехметровые «одуванчики»

Фото: мэрия.

Волгоград преображается: в Советском районе обновляют бульвар вдоль улицы Казахской. На пешеходной зоне с 2019 года «растут» трехметровые «одуванчики» - светодиодные арт-объекты из поликомпозита. Им не страшны коррозия и солнечные лучи. В этом году на бульваре появились новые «цветы». Они светятся по ночам и радуют волгоградцев.

Отметим, что так в городе-герое реализуют региональный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- В ближайших планах организации – обновление зелёной зоны общей протяжённостью порядка 700 метров. Согласно проекту, вдоль Казахской появится 150 молодых деревьев и кустарников: ели, липы мелколистные, рябины, березы, форзиции, дерны белые, пузыреплодники и другие растения, а также новый поливочный водопровод протяженностью более 1,5 километра, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.