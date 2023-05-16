В Волгограде 18 мая отключат газ в домах трех районов

Газа не будет несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 18 мая 2023 года в трех районах Волгограда временно отключат газ из-за неотложных плановых ремонтов на объектах газоснабжения. Останутся без голубого топлива жители десятков домов Центрального, Советского и Тракторозаводского районов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Так, 18 мая 2023 с 9.00 до 17.30 в Центральном районе газа не будет в одном доме – на проспекте Ленина,15. Здесь также планируют отключить газ и через неделю – 25 мая с 9.00 до 17.30.

В Тракторозаводском районе Волгограда 18 мая 2023 с 8.00 до 18.00 приостановят поставку газа на двух улицах: Героев Шипки, в домах №27-31 и Гидростроителей, №6 и 10.

И в Советском районе Волгограда 18 мая 2023 с 9.00 до 18.00 не смогут воспользоваться газовыми приборами жители 9 улиц и переулков по адресам:

ул. Бассаргинская, 1-11, 4-8, 16;

пер. Березовый, 2, 3, 4, 16А;

ул. Буденного, 1-23, 2-6, 6А, 12;

ул. Воронежская, 5, 9, 12, 12(1), 12(2), 14;

ул. Восточная, 1-7,11, 13, 17-23, 23А;

ул. Донская, 3-7, 11, 13А, 15, 19-27, 20, 31;

ул. Казачья, 1/1, 1/2, 9;

ул. Путейская, 2, 4А, 8, 10;

пер. Путейский, 3-9, 3А, 5А, 6, 15, 19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключений горячей воды в Волгограде в мае 2023 года - даты, адреса.