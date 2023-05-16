В Волгограде 20 мая представят тотальную медиаинсталляцию в ЦУМе

ЦУМ превратится в фантастическое пространство. Фото: компания Dreamlaser

В здании бывшего ЦУМа в Волгограде жителям и гостям города 20 мая 2023 года представят нечто необычное - тотальную мультимедийную инсталляцию A.R.R.C 2.0, посвященную творческой эволюции и революции человека. Это совместный проект музея Машкова и студии Dreamlaser, которая уже много лет делает световые шоу на праздники в городе-герое. Посмотреть лазерную медиаинсталляцию можно будет вплоть до 23 июля, в том числе по «Пушкинской карте», сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомкультуры.

A.R.R.C 2.0 - новая версия инсталляции, которую до Волгограда уже показали за рубежом, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Внутри ЦУМа для лазерной проекции выделили четыре зоны, гости смогут сами выбирать, какую из них посмотреть сначала. Старое здание превратится в фантастическое пространство.