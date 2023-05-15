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НовостиОбщество15 мая 2023 9:39

Облсуд оштрафовал УК на 125 тысяч рублей за затопленную квартиру волгоградки

Также женщине выплатят более 550 тысяч рублей за ущерб
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд оштрафовал «УК Ворошиловского района» на 125 тысяч рублей за затопленную квартиру Татьяны А. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, ранее женщина обратилась в районный суд с иском в адрес управляющей компании, потребовав возместить ущерб, причиненный ее жилищу из-за течи общедомового трубопровода. Добровольно коммунальщики отказались это делать.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что управляющей компанией не были приняты должные меры по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии систем водоснабжения, являющихся общедомовым имуществом собственников помещений, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Райсуд взыскал с УК в пользу волгоградки более 550 тысяч рублей за ущерб, а также экспертизу и адвоката. Штраф составил 50 тысяч рублей. Женщина оспорила решение суда в части штрафа, он увеличился в два с половиной раза.