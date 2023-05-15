Облсуд оштрафовал УК на 125 тысяч рублей за затопленную квартиру волгоградки

Суд вынес решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд оштрафовал «УК Ворошиловского района» на 125 тысяч рублей за затопленную квартиру Татьяны А. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, ранее женщина обратилась в районный суд с иском в адрес управляющей компании, потребовав возместить ущерб, причиненный ее жилищу из-за течи общедомового трубопровода. Добровольно коммунальщики отказались это делать.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что управляющей компанией не были приняты должные меры по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии систем водоснабжения, являющихся общедомовым имуществом собственников помещений, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Райсуд взыскал с УК в пользу волгоградки более 550 тысяч рублей за ущерб, а также экспертизу и адвоката. Штраф составил 50 тысяч рублей. Женщина оспорила решение суда в части штрафа, он увеличился в два с половиной раза.