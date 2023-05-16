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НовостиОбщество16 мая 2023 6:26

Водители ищут пути объезда: перекрытые дороги в центре Волгограда парализовали движение

В центре Волгограда образовались гигантские пробки из-за крестного хода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Движение по улице Пархоменко перед "Динамо" с утра буквально встало

Движение по улице Пархоменко перед "Динамо" с утра буквально встало

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 16 мая в Волгограде ряд основных дорог были перекрыты из-за крестного хода. Ограничения естественно вызвали дорожный коллапс из-за спешащих на работу, учебу и по делам горожан. В час пик движение в центре Волгограда буквально встало, сообщает volgograd.kp.ru.

С 8.00 до 11.00 были перекрыты участки улиц Рокоссовского, Кубанской, Володарского, Балонина, Новороссийской, Пархоменко. В мэрии отмечали, что перекрытия будут кратковременными по ходу шествия. Однако волгоградцы теряют много времени в пробках. Из-за перекрытия Второй продольной автомобилистам приходится объезжать по мелким проездам, которые не рассчитаны на плотный трафик.

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

Кадр с сайта "Яндекс.Пробки"

С утра в Волгограде заторы на Второй продольной со стороны Краснооктябрьского и Ворошиловского района, на примыкающей к ней улице Невской. Пробки также образовались на улицах Коммунистической, Глубокоовражной, Голубинской, Пархоменко, Краснознаменской.

Крестный ход начался в 9.00, его маршрут: Свято-Духовский мужской монастырь – Кафедральный собор Александра Невского.