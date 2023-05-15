В центре Волгограда перекроют Вторую продольную 16 мая

Движение на дорогах будут перекрывать по ходу шествия Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде во вторник водителям необходимо заранее планировать маршрут. Будут перекрыты некоторые улицы в Центральном районе, в том числе Вторая продольная. Движение машин будет ограничено 16 мая с 8.00 до 11.00 из-за крестного хода, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

В мэрии уточняют, что перекрывать дороги будут на непродолжительное время по мере прохождения шествия. Ограничения будут вводить на улицах Рокоссовского от Невской до Кубанской, на Кубанской от Рокоссовского до Балонина, на Володарского от Коммунистической до кругового движения на улице Мира, на Балонина, Новороссийской, Пархоменко.

Отметим, в Волгограде 16 мая пройдет крестный ход с ковчегом мощей небесного покровителя Волгоградской области, священномученика Николая Попова. Шествие начнется в 9.00 по маршруту Свято-Духовский мужской монастырь – Кафедральный собор Александра Невского.