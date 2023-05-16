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НовостиОбщество16 мая 2023 6:10

Бастрыкин требует передать дело о ДТП с автобусом в Волгограде в СК

В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Бастрыкин требует передать дело о ДТП с автобусом в Волгограде в СК

Бастрыкин требует передать дело о ДТП с автобусом в Волгограде в СК

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки обстоятельств ДТП в Кировском районе у Химгородка в Волгограде, которое произошло 14 мая. На проезжей части столкнулись «Газель» и пассажирский транспорт.

Напомним, в аварии пострадали три человека, в том числе ребенок. Двое находятся в больнице. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СК РФ, следователи будут ходатайствовать о передаче материалов в ведомство, так как среди травмированных есть несовершеннолетний.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад по ситуации, - уточнили в следкоме РФ.