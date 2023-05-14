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НовостиПроисшествия14 мая 2023 11:43

Грузовая «Газель» влетела в пассажирский автобус на юге Волгограда

Участникам ДТП понадобилась медицинская помощь
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Авария произошла неподалеку от Химгородка

Авария произошла неподалеку от Химгородка

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде грузовик «Газель» врезался в автобус, в котором находились пассажиры. Произошло это в Кировском районе города-героя, неподалеку от Химгородка. Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около 11.10 водитель «Газели», выехавший со стороны Красноармейского района, заехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который остановился на остановке Бамбуковой, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в главке.

В результате аварии в больницу с травмами попали: пассажир автобуса, водитель Газели и его пассажир. Подробности ДТП устанавливаются.