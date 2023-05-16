В Волгограде 16 мая ушел в отставку вице-мэр Олег Тетерятник

Таким пришел в мэрию Олег Тетерятник семь лет назад. Фото: комитет ЖКХ ВО

В Волгограде с 16 мая ушел в отставку вице-мэр Олег Тетерятник – заместитель главы города, который курировал сферу ЖКХ и дороги. Чиновник нашел другую работу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Увольнение связано с переходом на иную работу, - рассказали в администрации Волгограда.

Олег Тетерятник занимался дорожным и жилищно-коммунальным хозяйством в городской администрации ровно 7 лет - с 10 мая 2016 года. По специальности - инженер-строитель, до этого занимался ЖКХ в администрациях разного уровня более 10 лет. В 2005-2012 годах руководил управлением топливно-энергетического комплекса департамента ЖКХ и ТЭК волгоградской мэрии, после успел недолго поработать начальником отделов модернизации коммуналки и зампредом комитета ЖКХ Волгоградской области. Теперь займется инвестпроектами.

Кстати, в 2021 году Тетерятник получил доходы выше, чем другие чиновники мэрии, - более 4,2 миллиона рублей.