В Волжском завершились поиски не дошедшего до школы мальчика

Поиски завершились благополучно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Волжский Волгоградской области 15 мая не дошел до школы 13-летний мальчик. Его поиски завершились быстро. К вечеру понедельника ребенка нашли. Никаких преступлений против него совершено не было, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В причинах самовольного ухода школьника предстоит разобраться инспекторам ПДН. Семье будут оказана консультативная помощь, - отметили в региональной полиции.

Напомним, 13-летний мальчик утром 15 мая вышел из дома в школу, но на уроках его не было. Были организованы поиски, которые завершились благополучно.