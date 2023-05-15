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НовостиОбщество15 мая 2023 16:32

В Волжском завершились поиски не дошедшего до школы мальчика

Ребенок был найден
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски завершились благополучно

Поиски завершились благополучно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Волжский Волгоградской области 15 мая не дошел до школы 13-летний мальчик. Его поиски завершились быстро. К вечеру понедельника ребенка нашли. Никаких преступлений против него совершено не было, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В причинах самовольного ухода школьника предстоит разобраться инспекторам ПДН. Семье будут оказана консультативная помощь, - отметили в региональной полиции.

Напомним, 13-летний мальчик утром 15 мая вышел из дома в школу, но на уроках его не было. Были организованы поиски, которые завершились благополучно.