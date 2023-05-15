В Волжском пропал без вести 13-летний школьник в бордовом жилете

В Волжском ищут пропавшего без вести ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волжском объявлены поиски без вести пропавшего ребенка. 13-летний Ярослав Тарасюк перестал выходить на связь с утра 15 мая. Мальчик утром отправился на уроки в лицей, но в школе он не появился. Где он сейчас находится, неизвестно, у школьника с собой нет мобильного телефона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ярослав вышел из дома в белой рубашке, бордовом жилете, темно-синих брюках, черных ботинках. У него был темно-зеленый рюкзак.

Жителей Волжского, Волгограда и области, которые могли видеть ребенка, просят сообщить об этом. Необходимо позвонить по телефонам 8 (8443) 51-15-35 (дежурная часть отдела полиции №3 Волжского), +7 927 251 90 59 (сотрудник полиции), 02.