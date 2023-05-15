В Волгограде сохранят скульптуру «Перекуем мечи на орала» авторства Евгения Вучетича

Копия легендарной скульптуры выставлялась у подножия Мамаева кургана в 2019 году Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти Волгограда решили сохранить скульптурную композицию «Перекуем мечи на орала» работы Евгения Вучетича, не смотря на активную застройку возле монумента. Памятник находится в Дзержинском районе на территории прекратившего свою работу завода «Газоаппарат», а сейчас на месте бывшего предприятия возводят многоэтажки. Об этом сообщает сайту volgograd.kp.ru пресс-служба мэрия города-героя.

- Администрация Волгограда находится в контакте с представителями компании-застройщика, по вопросу сохранения скульптуры «Перекуем мечи на орала», -заявили в администрации Волгограда.

Сейчас застройщик готовится к строительству многоквартирных жилых домов на улице Новодвинской. Скульптура располагается достаточно далеко от строительной техники, ей ничего не угрожает.

Напомним, что скульптура «Перекуем мечи на орала» автора Евгения Вучетича есть не только в Волгограде. Ее копия установлена в Нью-Йорке, гипсовая «Заволжская» копия в 2019 году выставлялась в парке у подножия Мамаева Кургана. Альтернативные реплики кузнеца с мечом есть также в Москве и Казахстане.