Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Волгограде

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, один - прооперирован Фото: Артем КИЛЬКИН

Пострадавшие в страшной аварии в Кировском районе Волгограда с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем продолжают оставаться в больнице. Сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Облздрава, в каком состоянии находятся пациенты.

- Подросток 12-ти лет, госпитализирован в нейрохирургическое отделение клиническую больницу скорой помощи №7, состояние средней степени тяжести, - уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области. - Мужчина 86 года рождения, госпитализирован в реанимацию больницы № 15 в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший – 31-летний мужчина был доставлен в больницу №7 и незамедлительно был принят в операционную. Сейчас операция завершилась, прооперированный пациент находится в реанимационном отделении, где пробудет до улучшения состояния.