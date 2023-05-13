В Волгограде умер выпавший из окна 4-летний ребенок

Врачи трех медцентров боролись за жизнь малыша. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выпавший вместе с москитной сеткой из окна четвертого этажа сталинки в Тракторозаводском районе Волгограда 4-летний ребенок умер в больнице. За его жизнь боролись врачи двух больниц и спецы центра медицины катастроф. Но спасти не смогли. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Печальную новость вечером 13 мая сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался, - рассказали в облздраве.

По предварительным данным, малыш был дома вместе мамой. Когда женщина на минуту отвлеклась, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и полетел вниз с высоты 12 метров.