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НовостиПроисшествия13 мая 2023 18:20

В Волгограде умер выпавший из окна 4-летний ребенок

Медики не смогли его спасти
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Врачи трех медцентров боролись за жизнь малыша.

Врачи трех медцентров боролись за жизнь малыша.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Выпавший вместе с москитной сеткой из окна четвертого этажа сталинки в Тракторозаводском районе Волгограда 4-летний ребенок умер в больнице. За его жизнь боролись врачи двух больниц и спецы центра медицины катастроф. Но спасти не смогли. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Печальную новость вечером 13 мая сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался, - рассказали в облздраве.

По предварительным данным, малыш был дома вместе мамой. Когда женщина на минуту отвлеклась, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и полетел вниз с высоты 12 метров.