В Волгограде врачи борются за жизнь выпавшего из окна 4-летнего ребенка

Малыш выпал с четвертого этажа. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

4-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа сталинки в Волгограде вместе с москитной сеткой. Трагедия случилась 13 мая в Тракторозаводском районе на улице Дзержинского, 15. Малыш находится в критическом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи больницы №4 и прибывшие им на помощь специалисты из 7-й больницы и центра медицины катастроф, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ребенок по жизненным показаниям доставлен в ближайшее медицинское учреждение - клиническую больницу №4. Малыш в крайне тяжелом состоянии, - рассказали в облздраве.

Малыш вместе с москитной сеткой упал вниз с высоты 12 метров и получил при падении очень серьезные травмы. По предварительным данным, ребенок из благополучной семьи. Мать в это время занималась домашними делами и на минуту отвлеклась.