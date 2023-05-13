89-летний мужчина умер от COVID-19 в Волгоградской области

89-летнего мужчину врачи спасти не смогли. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса. Тем не менее, 89-летний житель Иловлинского района Волгоградской области скончался от COVID-19. По данным лабораторного центра Роспотребнадзора на 13 мая 2023 года, за сутки подхватили ковид 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в региональном оперштабе. Всего на лечении сейчас 180 жителей региона.

Напомним, с момента начала пандемии коронавируса заразились разными штаммами COVID-19 более 273 тысяч волгоградцев. Вылечились свыше 266 тысяч жителей региона. Количество смертей достигло 6918 человек. За последнюю неделю в области всего 128 случаев заболевания, смертей не фиксировали уже давно. В целом по сравнению с ковидным 2022-м годом смертность в регионе упала почти на 18%.