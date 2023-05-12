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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:27

Появилось видео с места смертельной аварии на Третьей продольной под Волгоградом

ДТП произошло вечером 11 мая
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 11 мая в Городищенском районе Волгоградской области произошла смертельная авария. В ДТП на Третьей продольной погиб 47-летний мужчина. Полиция опубликовала видео с места происшествия.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 19.15 на 3 километре Третьей продольной 47-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Иномарка выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Passat. Мужчина, управлявший французской иномаркой, скончался на месте аварии.