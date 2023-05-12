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НовостиПроисшествия11 мая 2023 21:15

46-летний автомобилист погиб в ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград»

Мужчина скончался на месте от полученных травм
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Причины аварии устанавливаются

Причины аварии устанавливаются

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла вечером 11 мая на 3-м километре Третьей продольной магистрали в Волгограде. На подъезде к трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись две иномарки, водитель одной из них погиб на месте. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 18.45 на небольшом участке столкнулись автомобили марок Renault и Volkswagen. 46-летний водитель первой иномарки от полученных травм скончался на месте. Экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и автотехники Главка продолжают работу на месте происшествия, все обстоятельства ДТП устанавливаются.