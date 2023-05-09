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НовостиОбщество9 мая 2023 5:44

Куда сходить 9 мая 2023 в Волгограде: парад Победы, Бессмертный полк, салют и фейерверки

Программа праздника на День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года, расписание мероприятий
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде празднуют 9 мая.

В Волгограде празднуют 9 мая.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 9 мая 2023 года пройдет масштабное празднование Дня Победы. Как ранее сообщил сайт volgograd.kp.ru, в 10.00 часов на площади Павших Борцов пройдет парад Победы. В это же время на вокзале Волгоград-1 будут встречать ретро-поезд. В 12.00 на Волге состоится шествие «Река «Бессмертного полка», а по улицам города-героя проедут автомобили Бессмертного полка.

С 13.00 до 15.00 на Центральной набережной устроят соревнования по высшему пилотажу на Л-29, затем летчики продемонстрируют захватывающее авиашоу. 9 мая на Мамаевом кургане покажут патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» (21.00, 21.45 и в 23.00).

А в 12.00 в ЦПКиО начнется фестиваль шашлыка. В течение всего дня во всех районах города пройдут праздничные мероприятия, которые завершит артиллерийский салют и фейерверки (где смотреть).