Куда сходить 9 мая 2023 в Волгограде: парад Победы, Бессмертный полк, салют и фейерверки

В Волгограде празднуют 9 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 9 мая 2023 года пройдет масштабное празднование Дня Победы. Как ранее сообщил сайт volgograd.kp.ru, в 10.00 часов на площади Павших Борцов пройдет парад Победы. В это же время на вокзале Волгоград-1 будут встречать ретро-поезд. В 12.00 на Волге состоится шествие «Река «Бессмертного полка», а по улицам города-героя проедут автомобили Бессмертного полка.

С 13.00 до 15.00 на Центральной набережной устроят соревнования по высшему пилотажу на Л-29, затем летчики продемонстрируют захватывающее авиашоу. 9 мая на Мамаевом кургане покажут патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы» (21.00, 21.45 и в 23.00).

А в 12.00 в ЦПКиО начнется фестиваль шашлыка. В течение всего дня во всех районах города пройдут праздничные мероприятия, которые завершит артиллерийский салют и фейерверки (где смотреть).