В Волгограде похолодает до +11 градусов

В Волгоград пришло похолодание Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришло обещанное похолодание. В воскресенье днем в областном центре температура воздуха будет не больше +15 градусов, в понедельник она опустится еще. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, днем 7 мая в Волгограде и области местами кратковременные дожди, северо-восточный ветер подует с порывами до 15-20 м/с.

Днем 7 мая по области столбики термометров покажут +12...+17º, в Волгограде +13...+15º.

8 мая в регионе также ожидается ветер до 15-20 м/с и кратковременные дожди. В районах температура воздуха в ночь на понедельник составит +3...+8º, при прояснении до 0º, днем +10...+15º. В Волгограде в ночные часы +6...+8º, в дневные +11...+13º.