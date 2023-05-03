Под Волгоградом на берегу пруда нашли тело пропавшего в марте 29-летнего мужчины

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области на берегу пруда Коростинский обнаружено тело 29-летнего мужчины, пропавшего полтора месяца назад. Напомним, молодой житель Котово ушел из дома 18 марта и не вернулся. Его искали сотрудники правоохранительных органов, родные, волонтеры, однако поиски не проносили результатов.

Накануне, 2 мая, его тело обнаружили на берегу водоема неподалеку от села Коростино. По предварительной информации, следы криминальной смерти отсутствуют. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства его гибели, проводятся необходимые экспертизы.