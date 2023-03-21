В Волгоградской области ищут без вести пропавшего 29-летнего Романа Серенко

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области с 18 марта ведутся поиски 29-летнего Романа Серенко. Вот уже трое суток родные понятия не имеют, где находится мужчина. Известно, что Роман проживает в Котово. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «»Лиза Алерт», добровольцы просят помощи у жителей региона.

В день исчезновения Роман был одет в черную зимнюю куртку, синие джинсы, черную кепку, обут в ботинки черного цвета. Рост пропавшего мужчины – 191 сантиметр, у него обычное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Если вы увидите мужчину, похожего на Романа Серенко, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (экстренные службы).