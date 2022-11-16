Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 10:03

В Волгограде ветеран Великой Отечественной войны Михаил Терещенко отмечает вековой юбилей

Участнику парада на Красной Площади 100 лет исполнилось 16 ноября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская областная дума

Фото: Волгоградская областная дума

В Волгограде 16 ноября принимает поздравления с днем рождения ветеран Великой Отечественной войны Михаил Терещенко. Он отмечает вековой юбилей. Со 100-летием участника парада на Красной Площади, который прошел 7 ноября 1941 года, сегодня уже поздравили ветераны и юнармейцы. Торжественная церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва». В честь ветерана сыграл военный оркестр. Поздравил кавалера пяти орденов Красной звезды со 100-летием и губернатор Андрей Бочаров.

- Глава региона пожелал ветерану здоровья, поблагодарил за активную работу с молодежью, сохранение исторической правды, - отметили в администрации области.

Михаил Терещенко родился в Белгородской области. Службу в Красной Армии он начал в 1940-м, героически прошел Великую Отечественную войну. Он принимал участие в обороне Москвы, форсировании Днепра, освобождал Киев, Львов, Прагу, Польшу. За подвиги был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденами Отечественной войны I и II степени.

После войны Михаил Терещенко в течение 20 лет служил на полигоне Капустин Яр под Астраханью, участвовал в испытаниях и принятии на вооружение различных образцов ракетно-космической техники. За вклад это был награжден тремя орденами Красной Звезды. После увольнения в запас Михаил Терещенко переехал с семьей в Волгоград. 2 года назад ему была присвоена высшая награда региона «Почетный гражданин Волгоградской области».