В Волгограде 1 мая запустят дополнительные электрички для футбольных фанатов

В Волгограде пустят дополнительные электрички.

В понедельник, 1 мая, на период проведения долгожданного ретроматча «Победа», который состоится на стадионе «Волгоград Арена», запустят дополнительные электрички. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

РАСПИСАНИЕ

№ 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 21:44, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) - в 21:53, прибытием на конечную ст. Шпалопропитка в 23:11;

- № 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 21:56, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) - в 22:08, прибытием на ст. Волжский в 22:47.

Напомним, в приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве ретроматче примут участие легенды отечественного футбола - Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Олег Веретенников и Виталий Абрамов.