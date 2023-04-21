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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 6:43

Губернатор Волгоградской области поручил помочь восстановить квартиры во взорвавшемся доме

В пятиэтажке на улице произошло ЧП из-за бытового газа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В доме произошел взрыв.

В доме произошел взрыв.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

21 апреля мэр Волгограда Владимир Марченко доложил губернатору Андрею Бочарову о ситуации в многоэтажном доме на улице Титова, где из-за бытового газа случился взрыв. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, глава региона поручил оказать необходимую медицинскую помощь жильцам, а также помочь с восстановлением квартир и ликвидацией последствий ЧП.

Напомним, ранним утром в многоквартирном доме из-за утечки газа произошел сильный взрыв. Как минимум пострадали три квартиры и подъезд. Среди людей погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП создан оперативный штаб. Жильцам оказывается помощь. Спасатели разгребают завалы.