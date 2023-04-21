Губернатор Волгоградской области поручил помочь восстановить квартиры во взорвавшемся доме

В доме произошел взрыв. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

21 апреля мэр Волгограда Владимир Марченко доложил губернатору Андрею Бочарову о ситуации в многоэтажном доме на улице Титова, где из-за бытового газа случился взрыв. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, глава региона поручил оказать необходимую медицинскую помощь жильцам, а также помочь с восстановлением квартир и ликвидацией последствий ЧП.

Напомним, ранним утром в многоквартирном доме из-за утечки газа произошел сильный взрыв. Как минимум пострадали три квартиры и подъезд. Среди людей погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП создан оперативный штаб. Жильцам оказывается помощь. Спасатели разгребают завалы.