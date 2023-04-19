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НовостиОбщество19 апреля 2023 14:13

Гордума Волгограда поддержала решение увековечить память летчика Максима Потемина

Военный погиб в прошлом году в ходе боевых действий в зоне СВО
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: гордума Волгограда.

Фото: гордума Волгограда.

18 апреля гордума Волгограда единогласно поддержала решение увековечить память погибшего в зоне СВО летчика Максима Потемина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гордумы, в ближайшее время мемориальная доска с именем военного появится на здании спортшколы №6 на улице Вучетича в Красноармейском районе города-героя. Раньше Максим там учился. Именно тренера и молодые спортсмены попросили об этом.

Напомним, летчик-штурман 4-й армии ВВС и ПВО отдал свою жизнь в июле прошлого года в ходе спецоперации. Потомственный военный всю посвятил службе Родине. Он был награжден разными государственными наградами, его родным посмертно передали орден Мужества.