В Волгограде увековечат память геройски погибшего в СВО летчика Максима Потемина

Фото: гордума Волгограда.

Гордума Волгограда приняла решение увековечить память военного летчика Максима Потемина, геройски погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гордумы, мемориальную доску в честь подполковника установят на здании спортивной школы №6 на улице Вучетича в Красноармейском районе. Об этом попросили спортсмены и тренеры ДСЮШ,в которой раньше учился летчик.

Известно, что Максим Потемин родился и вырос в Волгограде, учился в школе с летной подготовкой. Затем окончил Краснодарский военный авиационный институт и поступил на военную службу. В зоне СВО был летчиком-штурманом дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Погиб в июле 2022 года при исполнении боевой задачи.

Подполковник при жизни был отмечен многими орденами и медалями, а также орденом Мужества посмертно.