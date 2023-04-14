На трассе под Волгоградом произошло ДТП с двумя фурами

Госпитализировали одного водителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 13 апреля в Калачевском районе столкнулись две фуры. В 20.30 на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 46-летний мужчина за рулем MAN не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и протаранил Mercedes-Benz Actros с 55-летним водителем. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Травмы получил водитель MAN, его госпитализировали.

Напомним, накануне в ДТП на трассе в Светлоярском районе иномарка влетела в бетонный столб, в больнице оказались два человека.

Всего 13 апреля в Волгограде и области произошло 8 аварий с пострадавшими. Были госпитализированы девять человек.