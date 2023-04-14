В Волгоградской области на трассе иномарка при обгоне влетела в столб

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Светлоярском районе Волгограда два человека пострадали в ДТП. На трассе в «Волгоград - Элиста» 31-летний водитель за рулем легковушки BYD QCJ7160A2 при обгоне впереди движущийся машины не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и вмялась в бетонную опору ЛЭП. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии пострадали водитель и 46-летний пассажир автомобиля BYD. Скорая помощь доставила их в больницу.