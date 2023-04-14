В Краснооктябрьском районе Волгограда 17 апреля на день отключат воду

В Волгограде жители 13 домов останутся на день без воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторым жителям Краснооктябрьского района Волгограда придется день прожить без воды. Ее отключат на 10 часов 17 апреля. Коммунальные неудобства у волгоградцев возникнут из-за ремонта системы водоснабжения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

17 апреля с 10.00 до 20.00 воду отключат на пр. Металлургов, 25, 27, 29, 31, 33, ул. Вершинина, 1, 1б, 3а, 10, 22, 32, ул. Репина, 100, ул. Еременко, 74. Так что жителям этих адресов придется запастись тазиками и кастрюлями с водой. Коммунальщики будут менять задвижку для контроля подачи воды горожанам.

- Данный вид работ невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. О необходимости проведения плановых ремонтных работ на трубопроводных участках жители уведомлены управляющими компаниями через письменные объявления, вывешиваемые на дверях в подъездах, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, с 21 по 23 апреля холодную воду отключат жителям Советского и Кировского районов.