В Кировском и Советском районах Волгограда отключат воду с 21 по 23 апреля

Волгоградцы в Красную горку останутся без воды Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Сразу двум районам Волгограда придется пару дней пожить без холодной воды. В период с 22 часов 21 апреля до 20 часов 23 апреля 2023 года из-за плановых работ на сетях водопроводного хозяйства жители сотен улиц Советского и Кировского районов останутся без воды. Список адресов, где отключат воду, сайту volgograd.kp.ru сообщили в «Концессии водоснабжения».

Планово-предупредительные работы в течение двух суток в Советском районе запланированы на централизованных сетях водоснабжения. Исключение составляют лишь микрорайон Тулака, поселки Горьковский, Гули Королевой, Майский, Горный и Водный. Там вода будет.

В Кировском районе под отключение воды с 21 по 23 апреля 2023 года попадают практически все улицы. Администрация района уже сообщила, что организует подвоз питьевой воды.

Стоит отметить, что в других районах отключения пока не запланированы.