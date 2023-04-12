В Волжском начинается суд над зарезавшим бывшую возлюбленную армянином

Фото: пресс-служба суда.

12 апреля в Волжский городской суд поступило уголовное дело в отношении А. Григоряна, обвиняемого в покушении на убийство 29-летней бывшей возлюбленной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов, первое заседание состоится уже завтра в 10.30 часов.

Напомним, 20 апреля прошлого года Григорян приехал в дому бывшей девушки на улице 40 лет Победы.

- Входе словесного конфликта с Б., вызванного отказом поддерживать с ним какие-либо отношения, нанес последней не менее 35 ударов ножом. Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред, - уточнили в суде.

Также мужчине грозит наказание за пьяную езду во время попытки скрыться от стражей порядка. Мужчина признал свою вину.