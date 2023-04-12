В горсуде в Волгоградской области назначили нового судью

Новый судья был назначен указом президента Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Российской Федерации своим указом назначил нового судью в Камышинский городской суд Волгоградской области. С 11 апреля к своим обязанностям приступила Ольга Боброва. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе горсуда.

Фото: Камышинский городской суд

- Ольга Сергеевна приступила к исполнению обязанностей по отправлению правосудия в коллегии по уголовным делам Камышинского городского суда Волгоградской области, - отметили в суде.

Напомним, ранее квалификационная коллегия судей Волгоградской области со второго раза приняла отставку судьи Тракторозаводского райсуда Дениса Степанюка после смертельного ДТП с его участием.