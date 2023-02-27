В Камышине в вылетевшей с трассы иномарке погибла 7-летняя девочка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 27 февраля в Волгоградской области произошла авария, в которой погибла маленькая девочка. В 7.00 на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Камышине 43-летний водитель за рулем Hyundai Elantra не справился с управлением. Иномарка наехала на дорожное ограждение и вылетела в кювет с опрокидыванием. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате от полученных травм скончалась 7-летняя девочка-пассажир. В больницу доставлены водитель и двое его пассажиров, среди которых 5-летний мальчик, - сообщили в региональной полиции.

На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.