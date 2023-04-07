В Волгоградской области раньше времени повылезали змеи

В Волгоградской области активизировались змеи. Фото: Архив "КП". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области в начале апреля активизировались змеи. На их нашествие жалуются жители западной части региона, а именно Кумылженского района. Они отмечают в социальных сетях, что сезон змей в этом году начался раньше обычного. «Змей вижу очень часто, дискомфорт есть. Опасно, дети гуляют, может укусить» - пишут жители.

К счастью, пока в этом году случаев нападения змей на людей в регионе не зафиксировано. Между тем, жители считают, что змеи активизировались из-за рано установившейся теплой погоды. Так в Волгоградской области уже вовсю идет сезон клещей, от которых пострадали 30 волгоградцев.