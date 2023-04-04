С начала года 30 жителей Волгоградской области пострадали от клещей

Волгоградцев предупреждают о ранней активности иксодовых клещей Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор предупреждает жителей Волгоградской области о ранней активности иксодовых клещей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с начала 2023 года за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 30 человек, в том числе 13 детей. Чаще всего клещи водятся в садах и на дачах, в лесах, также есть риск встретиться с ними при уходе за сельскохозяйственными животными.

- При обнаружении присасывания клеща следует самостоятельно снимать осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию, - напомнил Роспотребнадзор.

Для профилактики необходимо применить средства для обработки верхней одежды, носить защитную одежду, проводить обработку территорий и домашних животных,

Помните, что клещи являются переносчиками инфекций. Для исследований необходимо обратиться в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области (ул. Ангарская, д. 13Б, тел. (8442) 36-25-71).