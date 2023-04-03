В Волгограде взяли под арест подозреваемых в убийстве медсестры двух мужчин

Мужчин взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 апреля Дзержинский районный суд Волгограда взял под стражу мужчин 50 и 62 лет, подозреваемых в жестокой расправе над 60-летней медсестрой. Напомним, Наталью Зубкову убили выстрелом в голову во дворе многоэтажки на улице Новодвинской. Это случилось 30 марта. Как выяснилось, в тот вечер женщина возвращалась с работы домой, а сообщники подкараулили ее, застрелили и спрятали тело в колодце недалеко от города. Причиной расправы стала спорная квартира.

- По постановлениям Дзержинского районного суда в отношении подозреваемых в совершении убийства 60-летней жительницы Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в райсуде.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.