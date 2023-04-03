«Застрелили и спрятали в колодец»: в Волгограде двое мужчин убили медсестру из-за спорной квартиры

Женщину убили, когда она возвращалась домой. Фото: Лиза Алерт.

Волгоградский следком возбудил уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины и его 50-летнего сообщника, которые безжалостно застрелили 61-летнюю медсестру Наталью Зубкову из-за спорной квартиры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчины задержаны и дают показания.

Об внезапном исчезновении Натальи в правоохранительные органы 1 апреля заявила сестра пропавшей. Анастасия очень надеялась, что родственницу найдут живой и невредимой. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт».

«Она очень ответственная, она не могла просто где-то загулять. Она медсестра, в конце концов. Беда какая-то случилась!» - делилась своими переживаниями женщина.

Следователи СКР и оперативные сотрудники полиции выяснили, что в тот день Наталья была на работе в Дзержинском районе. Около семи часов вечера она поехала домой. У многоэтажного дома №30 на улице Новодвинской нашли следы крови и личные вещи пропавшей. Проанализировав круг подозреваемых, вышли на след 62-летнего мужчины, у которого с погибшей был спор из-за квартиры. Выяснилось, что у него был сообщник.

- 62-летний подозреваемый сообщил, что убийство женщины было им спланировано из-за желания завладеть ее квартирой, которая являлась предметом судебных разбирательств между ними. 30 марта, подозреваемый, находясь в салоне автомобиля совместно со своим знакомым, который согласился оказать ему помощь в убийстве, совершил один выстрел из имеющегося пистолета в область головы женщины, которая возвращалась домой, - уточнили в волгоградском следкоме.

После этого подозреваемые перевезли тело в поселок Селезневка и спрятали его в колодце. На мужчин возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

- Следователи СКР продолжают проведение неотложных следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Орган следствия намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе областного СУ СКР.