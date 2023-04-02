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НовостиОбщество2 апреля 2023 6:33

3 апреля в Волгоградской области обещают +22 градуса

В отдельных районах будет туман
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде будет тепло.

В Волгограде будет тепло.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Волгоградской области начнется с потепления. Конец марта был довольно прохладным, а вот апреле регион снова накроет весенним теплом и настроением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, 3 апреля в некоторых районах области температура воздуха прогреется до +22 градусов. На большей части ожидается днем +12...+17 градусов днем, а вот ночью будет +3...+8, при прояснении до -2 мороза. В Волгограде в понедельник обещают ночью +5...+7, днем +16...+18 градусов.

Ночью ветер будет северо-восточный, в днем юго-восточный. Порывы достигнут максимум 5-10 метров в секунду. Синоптики не обещают сильных дождей в этот день, но небольшие осадки возможны. Также утром вероятен туман, водителям стоит учесть погодные условия.