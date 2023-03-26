В Волгограде построят развязку над железнодорожным переездом почти за 500 млн рублей

Завершить работы собираются в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Волгоградской области потратят 488 миллионов 192 тысячи 680 рублей на строительство путепроводной развязки над железнодорожным переездом в Волгограде. Такую немалую сумму собираются взять из федерального и областного бюджетов на 2023-2024 годы. Об этом volgograd.kp.ru стало известно из электронного аукциона на сайте госзакупок.

Новую дорогу планируют построить на перекрестке автомагистрали Новый Рогачик – Волгоград и железной дороги Горнополянский – Канальная. Заказчиком работ является комитет транспорта и дорожного хозяйства региона. Срок окончания строительства объекта - до 1 ноября 2024 года. Работы должны начаться уже в мае текущего года. За это время рабочим предстоит возвести двухполосную развязку длиной 1216 метров.

Напомним, что в 2023 году в области отремонтируют и доведут до конца постройку 600 километров дорог.