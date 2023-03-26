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НовостиОбщество26 марта 2023 11:27

Около 600 км дорог обновят в 2023 году в Волгоградской области

328 км отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги"
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ремонт проведут как на масштабных автомагистралях, так и на небольших муниципальных дорогах

Ремонт проведут как на масштабных автомагистралях, так и на небольших муниципальных дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области до конца 2023 года приведут в порядок 600 км автомагистралей. На сегодняшний день общий процент контрактации составляет уже 98% и на некоторых объектах рабочие уже приступили к подготовке, как сообщили volgograd.kp.ru в облкомдортранса.

Основных объектов, которых коснутся ремонтные работы, несколько. Среди них: 3-я Продольная магистраль, связывающая Волгоград и Городищенский район, завершение 1-го этапа Третьего пускового комплекса моста через реку Волгу, а также завершение строительства 2-го этапа по улице Электролесовской, возведение развязки на пересечении автодороги Волгоград–Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск и обход Волгограда.

Помимо таких масштабных объектов, ремонтные работы пройдут на 32,6 км дорог в Волгограде, 24 км в Волжском и 263 км в области.