Волгоградские медики рассказали о состоянии девушки, выпрыгнувшей из машины из-за горячего антифриза

Девушку-водитель госпитализировали в центральную городскую больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно состояние девушки, которой накануне в Камышине пришлось на ходу выпрыгнуть из своей машины. В салон автомобиля начал проливаться горячий антифриз. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, 25-летняя женщина была госпитализирована в травматологическое отделение центральной городской больницы Камышина.

- Состояние относительно удовлетворительное, - отметили в облздраве.

Напомним, происшествие случилось 22 марта на улице Рязано-Уральской в Камышине. В «Ладе Калина» порвался патрубок отопителя, из-за чего горячий антифриз начал заливать салон автомобиля. Девушке-водителю прямо на перекрестке на ходу пришлось выпрыгнуть из легковушки, чтобы избежать сильных ожогов. «Калина» продолжила движение и врезалась в дорожное ограждение. Пострадавшую камышанку с травмами госпитализировали.