Горячий антифриз обжег ноги: в Камышине женщина-водитель на ходу выпрыгнула из машины

Оставшаяся без водителя «Лада» еще какое-то время продолжала движение и врезалась в тросовое ограждение. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из-за заливавшего ноги горячего антифриза женщина-водитель на ходу выпрыгнула из салона своего автомобиля. После неуправляемая «Лада Калина» врезалась в тросовое ограждение. Необычное ДТП случилось днем 22 марта 2023 года в городе Камышине Волгоградской области. Причиной аварии стал порванный патрубок отопителя салона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону. ДТП попало на видео.

ДТП случилось в 14.45 на улице Рязано-Уральской в Камышине. 25-летняя девушка-водитель за рулем «Лады Калина» выехала на перекресток неравнозначных дорог. В этот момент в салоне порвался патрубок отопителя. Обжигающий антифриз начал заливать салон и ноги водителя. Девушка открыла дверь и на ходу выпала из машины прямо на дорогу.

Оставшаяся без водителя «Лада» еще какое-то время продолжала движение и врезалась в тросовое ограждение проезжей части. К счастью, оказавшуюся на дороге женщину не переехал другой автомобиль. Она получила травмы, но осталась жива, сейчас в больнице.