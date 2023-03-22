В Волжском с 25 марта начнут ходить дачные автобусы

Фото: администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области в ближайшие выходные начнут ходить дачные автобусы. 7 маршрутов до СНТ выйдут на линию 25 и 26 марта. С 1 апреля дачные маршруты будут ездить ежедневно. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Волжского Игорь Воронин.

Дачников Волжского на садовые участки будут возить следующие автобусные маршруты: №3 «Парк – о.Зеленый-2 (дамба)», №4 «Парк – СНТ Цветущий сад», №11 «Пл. Труда – пос. Краснооктябрьский – СНТ Лилия», №15 «Парк – дачи ДОК», №41 «37-й микрорайон – СНТ Взморье», №42 «37-й микрорайон – СНТ Цветущий сад», №51 «37-й микрорайон – СНТ Исток». Расписание опубликовано на сайте администрации Волжского.

Напомним, в Волгограде 28 марта только закончится прием заявок для участия в аукционе по отбору перевозчика для одиннадцати дачных маршрутов.