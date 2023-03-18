В Волгограде ищут перевозчика на 11 дачных маршрутов

В Волгограде дачников будут возить 11 автобусных маршрутов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде объявили аукцион для выбора перевозчика на автобусные маршрутов для дачников. В 2023 году в городе будут работать 11 маршрутов, которые будут доставлять волгоградцев на садовые участки. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 25,6 миллиона рублей. Деньги перевозчику выделят из бюджета Волгограда.

В закупочной документации указано, что автобусам не должно быть более 11 лет. В числе требований: 28 сидячих мест, общая пассажировместимость – не менее 90 человек. Автобусы должны ездить на компримированном природном газе, метане, дизельном топливе экологического класса не ниже 4. Половина транспортных средств должны быть с оборудованием для пассажиров с ограниченными возможностями, в том числе для инвалидов-колясочников. Во всех автобусах обязательна возможность безналичной оплаты проезда.

Перевозчик должен предоставить 18 больших и один средний автобус. Дачников будут возить по маршрутам: №32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка», №48э «ВГТЗ - Дачи», №50э «Обувная фабрика – С/о Автотранспортник», № 53э «ЖД Вокзал – С/о Орошенец», № 54э «ЖД Вокзал – С/о Слава», № 56э «З-д Ермана - Лесник», №57э «33 школа – С/о «Шельф», №58э «З-д Петрова – С/о Здоровье», №60э «Тулака – С/о Спутник», №7э «39-я Гвардейская – Дачи «Металлург», №99э «ВГТЗ - Дамба».

Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 марта.