Волгоградский онкодиспансер 25 марта проведет День женского здоровья

Попасть на осмотр можно по записи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жительниц Волгограда, Волжского, Урюпинска и области приглашают на профилактические осмотры в областной онкодиспансер, где в рамках проекта «Здоровое будущее» 25 марта 2023 года пройдет «День женского здоровья», сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Акция пройдет в субботу, 25 марта, с 9.00 до 14.00, - рассказали в облздраве.

В онкодиспансере в Волгограде и Волжском профилактический осмотр проведут врачи онкологи-гинекологи и маммологи. Помимо этого, женщинам сделают мазок на онкоцитологию, а также маммографию, УЗИ и флюорографию по показаниям специалистов. В филиале в Урюпинске по показаниям сделают биопсию.

Попасть на прием можно лишь по предварительной записи, которая пройдет с 21 марта по 24 марта 2023 года по телефонам в Волгограде 8(8442)609-608 (с 12.00 до 20.00), в Волжском - 8(905)397-36-77 (с 12.00 до 20.00), в Урюпинске - 8(84442)4-41-50 (с 12.00 до 15.00). С собой на осмотр нужно захватить паспорт, СНИЛС и полис ОМС.