Депутат предлагает назвать в честь Мао Цзэдуна улицу или школу в Волгограде

Депутат предлагает назвать именем китайского лидера улицу в новом микрорайоне или строящуюся школу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Назвать в честь основателя КНР и ее первого руководителя Мао Цзэдуна улицу или школу в Волгограде предлагает депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Считаю, что в Волгограде давно пора посвятить нашим китайским товарищам улицу – например, в строящемся микрорайоне «Родниковая Долина». Или школу – в ближайшее время планируются к сдаче школа на тысячу мест в Ворошиловском районе по улице Кузнецкой и две в Дзержинском районе - по Шекснинской и Кортоева. Я считаю, что улицу или школу в Волгограде нужно назвать в честь Мао Цзэдуна, - написал Руслан Шарифов в своем тг-канале.

По мнению парламентария, Россия и Китай экономически и культурно становятся все ближе. Это подтверждает и нынешний приезд главы Китая Си Цзиньпина в Москву, и визиты делегаций в Волгоград, и наличие у города-героя сразу трех побратимов в КНР. Выбор на Мао Цзэдуна пал не случайно, а благодаря его идейному наследию – концепции «социализма с китайской спецификой».

Кроме того, депутат считает, что присвоение волгоградской школе имени основателя КНР может стать поводом для открытия классов с изучением китайского языка.

- Такая необходимость давно назрела – в мире полно других востребованных иностранных языков помимо английского, - отмечает Руслан Шарифов.

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