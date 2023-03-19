«Хотел сделать эффектное фото»: друзья байкера из Волгограда, пытавшегося поджечь мотоцикл на Мамаевом кургане, объяснили его поступок

В Волгограде за мотоциклиста на Мамаевом кургане заступились байкеры Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградские байкеры заступились за 27-летнего парня, которого 17 марта задержали на Мамаевом кургане при попытке поджечь мотоцикл на братской могиле. Однако те, кто хорошо знают фигуранта уголовного дела, поспешили объяснить его поступок. По словам Святослава Бородина, ничего плохого его товарищ сделать не намеревался.

«Влад - творческий человек, в душе художник. Он хотел сделать красивую, эффектную, патриотическую фотографию к 9 мая на фоне символа победы над фашизмом монумента «Родина-мать зовет». По задумкам художника, пламя из бака отечественного мотоцикла на фоне скульптуры должно было символизировать вечный огонь как память байкеров о павших героях за свободу и честь Родины», - пояснил Святослав.

Правда, сам подозреваемый в момент преступления был сильно пьян, поэтому не смог объяснить стражам порядка задумку. На волгоградца возбуждено уголовное дело, ему грозит судебное разбирательство.