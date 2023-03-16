«Хотел взорвать мотоцикл на братской могиле»: в Волгограде на Мамаевом кургане задержали вандала

На месте работают следователи. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде на 27-летнего вандала возбудили уголовное дело за покушение на повреждение объектов культурного наследия на Мамаевом кургане. Он хотел взорвать мотоцикл на братской могиле у подножия Родины-матери. Инцидент на главной высоте России случился утром 16 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, подозрительный мужчина приехал к памятнику на двухколесном транспорте, объехал шлагбаум и оказался у братской могилы.

- Остановив мотоцикл на братской могиле, он стал производить манипуляции с бензобаком своего транспортного средства, на котором имелось зажигательное устройство, - уточнили в региональном следкоме.

Благо, действия неадекватного волгоградца вовремя заметили сотрудники полиции. Правда, мужчина пытался бежать, но его задержали.

- Фигурант задержан, на месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. Мотивы совершенного деяния устанавливаются, - добавили в областном СУ СКР.

Пока волгоградец не может объяснить свой поступок – он находится в нетрезвом состоянии. На него возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ «Покушение на повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Санкции предусматривают наказание до 3 лет тюрьмы. Отметим, что ранее волгоградец не привлекался к уголовной ответственности.